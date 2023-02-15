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هيئة الاستثمار: تأسيس 31 ألف شركة جديدة برأس مال 117 مليار جنيه فى 22/21

الأربعاء، 15 فبراير 2023 12:44 م
هيئة الاستثمار: تأسيس 31 ألف شركة جديدة برأس مال 117 مليار جنيه فى 22/21 لجنه الخطه و الموازنه بمجلس النواب
كتب أمين صالح

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أكد عمرو أبو الفتوح، مدير عام إدارة الاستثمار الأجنبى بالهيئة العامة للاستثمار، أن إجمالى عدد الشركات الذى تأسست فى العام المالى 2021/2022، سواء محليا أو أجنبيا بلغت 30961 برؤوس أموال 117 مليار جنيه.

 

جاء ذلك ردا على سؤال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للاستثمار للعام المالى 2021/2022.

 

أضاف أبو الفتوح، أنه فى العام المالى السابق 2021/2022 تم تأسيس 28500 شركة بقيمة بلغت حوالى 86 مليار جنيه.

 

وتابع مدير عام إدارة الاستثمار الأجنبى بالهيئة العامة للاستثمار، أن عدد الشركات التى توسعت فى رؤوس أموالها بلغ 2100 مقارنة بـ 1700 شركة بالعام السابق.

 

وذكر أن قيمة رؤوس الأموال التى توسعت فيها الشركات بلغت 115 مليار جنيه مقارنة بـ97 مليار جنيه فى العام السابق.

 


مجلس النواب

الخطه والموازنه

الاخبار

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