اليوم السابع
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الأربعاء، 15 فبراير 2023 09:45 ص
أكرم القصاص
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هزة ارتدادية بقوة 4.2 تضرب كهرمان مرعش فى تركيا

الأربعاء، 15 فبراير 2023 09:01 ص
هزة ارتدادية بقوة 4.2 تضرب كهرمان مرعش فى تركيا آثار الزلزال

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أفاد معهد الزلازل التركي، اليوم الأربعاء، بوقوع هزة ارتدادية بقوة 4.2 على مقياس ريختر مركزها كهرمان مرعش جنوبي البلاد.

وكانت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، كشفت يوم أمس أنه أحصت 2724 هزة ارتدادية وقعت عقب الزلزالين الرئيسين، اللذين بلغت قوتهما 7.8 و7.6 درجات، فجر يوم الاثنين الماضي.

هذا وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا 41 ألفا، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور 8 أيام على الكارثة.

وكانت قد أفادت وسائل الإعلام الرسمية فى تركيا بأن بولندا تعتزم إرسال شحنة جديدة من المساعدات للمتضررين من الزلزال المدمر الذى ضرب جنوب تركيا الأسبوع الماضى.

ونقل تليفزيون (تي آر تي وورلد) التركي اليوم الأربعاء، عن السفير التركي لدى وارسو جنكيز كامل فرات، قوله "إن بولندا أرسلت فريق إغاثة وأقامت مستشفى ميدانيا مجهزا بالمعدات الطبية والممرضات في تركيا عقب الزلزال".

وأضاف أن فريق الإنقاذ عمل في ولاية أديامان وتمكن من إنقاذ 12 شخصا، ومن المقرر أن يعود غدا إلى بولندا.. معربا عن امتنانه الصادق للجهود التي بذلها الفريق في مساعدة تركيا بجهود الإنقاذ.

 


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