نسيت المفتاح وابنتها داخل الشقة.. الشرطة تعيد صغيرة لأحضان والدتها.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

يوضح فيديو نجاح الداخلية في فتح شقة محتجز بها طفلة بعد غلق الباب عليها ووالدتها خارج المنزل، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمد يد العون للمواطنين، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والحوادث الطارئة.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإحتجاز طفلة سن سنة داخل الشقة سكنها بأحد العقارات الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن، وتمكنت من فتح باب الشقة وتسليم الطفلة لوالدتها وأفادت باحتجاز (ابنتها) داخل الشقة سكنهما عقب مغادرتها وتركها باب الشقة مفتوحاً وبداخلها كريمتها مستغرقة فى النوم وأغلق باب الشقة بسبب شدة الرياح.

وتقدمت السيدة بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الإستجابة وتلبية استغاثتها.

وتولي وزارة الداخلية اهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.