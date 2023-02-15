نائب محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية ، نيابة عن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، الاحتفال الديني الكبير الذي نظمته مديرية أوقاف الإسماعيلية ، بمسجد التوفيق بمدينة المستقبل، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج 1444هجرية.

وذلك بحضور الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ولفيف من قيادات مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقد بدأت مراسم الاحتفال بآداء شعائر صلاة المغرب، ثم تلاوة القرآن الكريم لفضيلة القارئ الشيخ مصطفى عبدالفتاح، ثم ألقى فضيلة الشيخ الدكتور أشرف العدوي مدير شئون القرآن بمديرية أوقاف الإسماعيلية، كلمة مديرية الأوقاف بهذه المناسبة.

والتي أشار خلالها للدروس المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج، وسماحة الدين الإسلامي، التي علمنا إياها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.

ثم اُختتمت الاحتفالية بتقديم التواشيح والابتهالات الدينية، للمبتهل الشيخ محمود عوض الله.

وأعرب "بشارة" عن خالص تهانيه القلبية لمواطني محافظة الإسماعيلية، بمناسبة الذكرى العطرة لـ "الإسراء والمعراج"، داعيًا المَولى عز وجلّ أن يحفظَ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.