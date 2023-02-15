نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات الملتقى التوظيفى السنوى بكلية الصيدلة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شهد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب فعاليات الملتقى التوظيفى السنوى بكلية الصيدلة، والذى نظمته الكلية بالتعاون مع عدد من شركات الأدوية بالاشتراك مع اتحاد الطلاب والاتحاد المصرى لكلية الصيدلة وأسرة طلاب من أجل مصر بالكلية، وذلك تحت إشراف الدكتورة أمل الجندى عميد كلية الصيدلة، الدكتورة نهلة يونس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور هانى الباسوسى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حنان النحاس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية، الدكتور عاصم العقباوى رئيس القطاع التجارى بشركة ايبيكو للأدوية، ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وعدد كبير من الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق.

بدأت فعاليات الملتقى بافتتاح الدكتور عاطف حسين لأجنحة الملتقى والاستماع لعروض الشركات الراعية واستلام السيرة الذاتية من الطلاب، ثم السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، تلاها تلاوة آيات من القرآن الكريم.

وقد سبق فعاليات الملتقى عقد ورش عمل للطلاب والخريجين من خلال نخبة من أعضاء هيئة التدريس حول كيفية كتابة السيرة الذاتية، ومهارات البيع خلال يومى الأحد والاثنين الماضيين الموافق 12-13 فبراير الجارى.

وخلال كلمته أعرب نائب رئيس الجامعة عن شكره وتقديره لجميع المساهمين فى التنظيم الجيد للملتقى، ومؤكدا على اهمية مهنة الصيدلى فى المجتمع، كما أكد أيضا على حرص الجامعة على تنظيم ملتقيات توظيف سنوية لإيجاد فرص عمل مناسبة وتأهيل الطلاب وصقل مهاراتهم، وذلك من خلال التقاء الطلاب والخريجين بممثلى مؤسسات المجتمع والصناعة المختلفة والاحتكاك المباشر بهم والتواصل معهم لتلبية احتياجات سوق العمل وفقا لتخصصات الطلاب للحصول على الخبرة المناسبة.

ومن جانبها قدمت الدكتورة أمل الجندى خالص الشكر لرئيس الجامعة لرعايته للملتقى، الدكتور عاطف حسين لحضور فعالياته، مشيرة إلى أن الملتقى يهدف إلى توعية الطلاب والخريجين حديثا ببعض الموضوعات المهمة لسوق العمل، من خلال أساتذة بالكلية، ونقابة الصيادلة بالشرقية، وبعض شركات الأدوية.

كما قدم الدكتور عصام عبد الفتاح نقيب صيادلة الشرقية الشكر لإدارة الجامعة وكلية الصيدلة على الدعوة الكريمة، مؤكدا أن الملتقى يعتبر فرصة لخريجى الجامعة للقاء لفيف من الشركات البارزة فى صناعة الأدوية، مشيرًا إلى أن كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق هى بيته الذى يعتز به دوما.

وأكد الدكتور عاصم العقباوى على أهمية مثل هذه الملتقيات التى تعتبر وسيلة للتعارف بين الطلاب والخريجين وممثلى شركات الأدوية لتحقيق جسر من التواصل لتأهيلهم بشكل علمى وفقا لمتطلبات سوق العمل، من خلال خبراء مجال التوظيف الذين قدموا نصائح وارشادات عن كيفية تحضير السيرة الذاتية المثالية وتعزيز مهارات التعامل فى مقابلات العمل.

وفى ختام الملتقى قدمت الدكتورة أمل الجندى درع الكلية والملتقى للدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة، كما تم تكريم كلا من: الدكتور عصام أبو الفتوح، الدكتور عاصم العقباوى، الدكتور محمد نجيب، وعددا من الشركات الراعية للملتقى، كما تم تكريم المساهمين فى تنظيم الملتقى وهم: اتحاد طلاب الكلية وتسلمها الطالب أسامه عماد، واتحاد كلية الصيدلة المصرى بالجامعة وتسلمها الطالب محمد حسام، والدكتور رضا جبر مدير عام رعاية الشباب بالكلية.