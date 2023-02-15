ميناء نويبع يستقبل وفد اتحاد جمعيات المستثمرين للتعرف على فرص الاستثمار

استقبل اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، بميناء نويبع البحرى الدكتور مهندس محرم هلال رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين على رأس وفد من أعضاء الاتحاد من رجال أعمال ومستثمرين وذلك للتعرف على أعمال التطوير بالميناء والفرص الاستثمارية المتاحة من حيث ساحات التخزين والسوق الحرة وامكانية تشغيل خط سياحى للسياحة الدينية لميناء نويبع لزيارة منطقة التجلى ودير سانت كاترين.

واستعرض رئيس الهيئة مشروعات التنمية المستدامة بالميناء لخدمة قطاع الاستثمار وكيفية الاستفادة منها كمنفذ بحرى هام يربط مصر بالدول العربية والأفريقية وربط المشرق العربى بالمغرب العربى وربط قارة آسيا بقارة أفريقيا وذلك لزيادة التبادل التجارى والربط بين الدول العربية بعضها البعض واهمية الميناء كمنفذ بحرى آمن للمصدرين لتصدير المنتجات المصرية للسوق الخليجى نظرا لقرب المسافة وانخفاض النولون.

كما تناول رئيس الهيئة حسب بيان صادر عن هيئة موانئ البحر الأحمر، امكانيات الميناء من ارصفة وساحات ومبانى خدمية لخدمة العملاء واهم الخدمات والامكانيات التى يوفرها الميناء من خلال عمليات الاستيراد والتصدير وتوفير ساحات لأعمال التخزين وقدرة الميناء الاستيعابية وبدء تطبيق خدمة الفاتورة الموحدة بالميناء لتقليل زمن انهاء الاجراءات بالإضافة إلى التسهيلات الممنوحة للمستثمرين طبقا للقرارات الوزارية

واكد على تنفيذ توجيهات وزير النقل كامل الوزير بتلبية طلبات المستثمرين خاصة بعد أعمال التطوير التى شهدها الميناء مؤخرا.