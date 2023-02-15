من تقوية المناعة إلى صحة الشعر.. تعرف على 6 فوائد لتناول الفاصوليا

كتبت ميرفت رشاد

الفاصوليا تحتوى على الكثير من الفوائد الصحية، على الرغم من أنها تأتي بأشكال وأحجام وألوان وقوام ونكهات مختلفة، إلا أن الفاصوليا متشابهة بشكل مدهش في تكوين العناصر الغذائية من صحة القلب إلى تعزيز المناعة، حيث تعد الفاصوليا قوة من العناصر الغذائية الحيوية، وفقًا لأخصائية التغذية الهندية أنجالي موكرجي، تكشف الفوائد المختلفة لإدراج الفاصوليا في النظام الغذائي، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

6 فوائد صحية لتناول الفاصوليا



1.الوقاية من الأمراض

الفاصوليا غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، وتعزز الصحة العامة عن طريق التخلص من السموم وتنظيف الدم ومكافحة الأمراض.

2. مفيد لمرضى السكر

كونها غنية بالألياف، فإن الفاصوليا لديها مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم وتوفر طاقة مستدامة. قالت خبيرة التغذية: "الألياف الموجودة في الفاصوليا تساعد على الشعور بالشبع مع تعزيز صحة الجهاز الهضمي وخفض مستويات الكوليسترول في الدم".

3. يساعد على تحسين صحة العظام

يعتبر تناول الفاصوليا طريقة جيدة للوصول إلى مستوى الكالسيوم الموصى به ، والذي بدوره يقوي عظامنا.

4. تعزيز المناعة

يمكن أن تساعد العديد من المركبات والمثبطات الموجودة في الفاصوليا في منع السرطان ونموه.

5. بروتين للنباتيين

الفاصوليا هي "مصدر كبير للبروتين النباتي". يوفر 8-10 جرام لكل وجبة ويمكن أن يصنع وجبة بروتين كاملة عندما يقترن بالأرز.

6. صحة الشعر والبشرة

نظرا لاحتواء الفاصوليا الخضراء على كمية كبيرة من العناصر الغذائية فأنها تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد والبقع الداكنة، كما تحتوى الفاصوليا الخضراء على نسبة كبيرة من الفيتامينات التى تساعد على نمو الشعر وحمايته من التلف والتساقط، والتخلص من الالتهابات وقشرة الشعر.