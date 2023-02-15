اليوم السابع
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الأربعاء، 15 فبراير 2023 09:57 م
أكرم القصاص
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مطار ميونخ يلغى أكثر من 700 رحلة الجمعة المقبل بسبب إضراب طواقم الخدمات

الأربعاء، 15 فبراير 2023 09:05 م
مطار ميونخ يلغى أكثر من 700 رحلة الجمعة المقبل بسبب إضراب طواقم الخدمات مطار ميونخ
وكالات

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أخطر مطار ميونخ المسافرين بإلغاء أكثر من 700 رحلة يوم الجمعة المقبل، بعد إعلان طواقم الخدمات الأرضية إضرابهم، فيما تستعد المدينة لاستضافة مؤتمر ميونخ للأمن الدولي.

وذكر المطار فى بيان: "لن تنطلق رحلات ركاب منتظمة من الساعة 00.00 الجمعة وحتى الساعة 00.01 صباح السبت، ستتأثر أكثر من 700 رحلة هبوط وإقلاع".

ودعت النقابة العمالية المتحدة لقطاع الخدمات "فيردي"، اليوم، العاملين في 7 مطارات بالبلاد إلى الإضراب لمدة 24 ساعة، قائلة إن جهود التفاوض الجماعية لم تسفر عن تقدم يذكر.

وذكرت شركة "فرابورت" المشغلة لمطار فرانكفورت في البيان أنه يوم الجمعة 17 فبراير 2023 سيحدث تعطل كبير فى حركة النقل الجوى بسبب الإضراب.


ألمانيا

مطار ميونيخ

إضراب فى مطار ميونيخ

مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي



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