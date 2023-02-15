مصر للطيران تسير غدا رحلة خاصة لنقل بعثة الأهلي إلي السودان

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الخميس، رحلة خاصة لنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إلى السودان لخوض مواجهة الهلال السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقلع الرحلة رقم Ms3100، من مطار القاهرة في تمام الرابعة عصرآ، حيث يتم إنهاء إجراءات سفر البعثة من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، وسط تسهيلات خاصة من قبل فرق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي وشركة مصر للطيران.

ومن المقرر أن تضم القائمة التي ستسافر الي السودان، كل من محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء في حراسة المرمي ومعه محمد هاني وخالد عبدالفتاح “سيتم إصطحابة للرحلة للمشاركة في مباراة أسوان” ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعه وأيمن اشرف وياسر ابراهيم وعلي معلول ومحمد أشرف واليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد القندوسي ومروان عطية وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وأحمد عبدالقادر وبرونو سافيو ومحمود كهربا ومحمد شريف وشادي حسين.