مصرع صاحب محل أدوات كهربائية صدمه قطار بالمراغة شمالى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى صاحب محل أجهزة كهربائية يقيم بدائرة مركز شرطة المراغة شمالى محافظة سوهاج مصرعه، إثر اصطدام إحدى القطارات به أثناء عبوره لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزى، تحت تصرف النيابة العامة، والتى صرحت بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة أحد الأشخاص عقب اصطدام قطار به، وتم نقل الجثة إلى المستشفى المركزى بالمراغة، وتم إخطار اهليته بالواقعة.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بإصطدام القطار " أسوان – القاهرة " بالمدعو أشرف ا س ع 35 سنة صاحب محل أجهزة كهربائية حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه مما نتج عنه وفاته ت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزى وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة تم تحرير المحضر اللازم وتولت جهة التحقيق المحتصة التحقيق في الواقعة.

يذكر أن مركز ومدينة طما شمالى محافظة سوهاج ومركز جرجا جنوب محافظة سوهاج شهدا مصرع ربة منزل صدمها قطار ومصرع مسن بالمعاش سقط أسفل عجلات القطار أثناء محاولته إستقلاله والقطار يتحرك تم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين من قسم شرطة النقل والمواصلات الأول يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد طما بأنه أثناء مرور القطار سوهاج - أسيوط بالمزلقان القبلي دائرة المركز أصطدم بأحدي السيدات أثناء عبورها من مكان غير مخصص لعبور المشاة مما نتج عنه وفاتها.

وبالفحص تبين أنها تدعي وردة م ع م 34 سنة ربة منزل وتقيم دائرة المركز وبسؤال شقيقها المدعو أشرف م ع م 52 سنة حاصل علي دبلوم صنايع ويقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية.

وجاء البلاغ الثانى بمركز شرطة جرجا حيث ورود محضر محرر بمعرفة قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد جرجا أنه عقب تحرك القطار الروسي الأقصر القاهر ة بمحطة سكة حديد جرجا دائرة القسم حاول أحد الأشخاص إستقلال القطار إلا أنه أختل توازنه وسقط أسفله مما نتج عنه وفاته.

بالفحص تبين أنه يدعي حسين م م ا ا68 سنة بالعاش ويقيم بندر جرجا دائرة القسم وبسؤال نجل شقيقة المتوفي المدعو محمد ص م م - 55 سنة عامل ويقيم دائرة القسم بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.