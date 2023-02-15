مصرع رضيع سقط من أعلى سلم منزل فى قنا

قنا صابر سعيد

لقي رضيع مصرعه، اليوم الأربعاء، بعد سقوطه من أعلى سلم المنزل، في قرية جراجوس التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

تلقي اللواء مدير أمن قنا ، إخطارا يفيد مصرع طفل رضيع سقط من سلم منزل، في قرية جراجوس التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفي.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من العثور على جثة طفلة داخل ترعة في مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من مرفق الإسعاف يفيد العثور على جثة طفلة داخل ترعة المعري بمركز قوص، وتبين العثور على جثة طفلة تدعى فاطمة أحمد زاهر، 7 أعوام، داخل ترعة المعري في مركز قوص.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة، وكشف ملابساتها.