مركز تنمية قدرات هيئة التدريس بجامعة سوهاج يختتم برنامجه التدريبى عن التحليل الإحصائى

سوهاج محمود مقبول

اختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، فعاليات البرنامج التدريبي عن "التحليل الإحصائي في البحث العلمي" والذي استهدف المعيدين والمدرسين المساعدين بكليات الجامعة المختلفة، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، إن البرامج التدريبية التي يتم تنظمها تأتي في إطار حرص الجامعة علي تنمية وصقل مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس في مختلف المجالات البحثية والعلمية، مضيفاً أنه تم خلال فعاليات البرنامج تعريف المشاركين بالمهارات المتعلقة بتحليل البيانات المتحصل عليها من البحوث العلمية، ودراستها وتفسيرها إحصائياً مع تغيير اتجاهاتهم ايجابياً نحو تحليل البيانات البحثية لتفسيرها علمياً.

وأضاف الدكتور عنبر محمود، مدير المركز أن البرنامج التدريبي تضمن التعريف بالبيانات الإحصائية وأنواعها سواء كانت وصفية أو كمية، والطرق المختلفة لأخذ العينات البحثية وتحديد حجم العينة الممثلة علمياً، بالإضافة إلى كيفية تصميم التجربة البحثية واستخلاص وعرض البيانات البحثية ووضعها في الصورة الملائمة للتحليل الإحصائي.

وأوضح عنبر أن البرنامج التدريبي اشتمل أيضًا على التعريف بأنواع التجارب العلمية وأسس تصميمها والطرق المختلفة للتحليل الإحصائي، وكيفية تحديد الطريقة الملائمة حسب نوع البيانات وتصميم التجربة والهدف من البحث، كما تطرق التدريب إلى التطبيقات العملية على الحاسبات وذلك باستخدام برامج متنوعة للتحليل الإحصائي ثم تفسير نتائج التحليل وعرضها في الصورة الملائمة للنشر العلمي برسالة أو بحث.

وجدير بالذكر انه حاضر بالبرنامج التدريبي الدكتور نحيف إبراهيم أستاذ الإحصاء وتحليل البيانات بكلية الزراعة ومنسق برنامج الإحصاء الحيوي الزراعي وتحليل البيانات بالكلية.