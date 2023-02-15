محو أمية 42.721 ألف دارس فى سوهاج ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة

المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة" التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفى مقدمتها محافظة سوهاج تلك المحافظة التي نالت الحظ الأوفر من المبادرة تلك المبادرة التي وصفها العديد من المواطنين بالقرى أنها مبادرة إنسانية بمعناها الحقيقى من خلال تحقيق كرامة حقيقة للمواطن المصرى.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالرغم من اهتمامها بتطوير الحجر لم تنسى تطوير البشر وهذا تم من خلال برامج الرعاية الإجتماعة والخيرية بهدف الارتقاء بالمواطنين وتطوير المجتمع المصري.

وفى محافظة سوهاج كان لمبادرة حياة كريمة في مجال محو الأمية باع كبير من خلال إستراتيجة الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار التي أستهدفت تعليم الكبار في القرى والنجوع الأكثر إحتيجا، وذلك بهدف تحسين القرى المبادرة 181 قرية على مستوى المحافظة تم محو 42721 مواطن.

اليوم السابع يقدم من خلال المعلومات التالية أهم إنجازات الهئية العامة لمحو الأمية لتعليم الكبار فرع سوهاج سواء خلال مبادرة حياة كريمة أو من خلال برامج الهيئة بمحافظة سوهاج تعرف عليها: -

1 – تمكت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فرع سوهاج من محو أمية 42 ألفا 721 دارسا ودارسة بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة التي اطلقها الرئيس السيسى رئيس الجمهورية.

2 – بلغ إجمالي أعداد من تم محو اميتهم بسائر مراكز المحافظة 95 ألفا 196 مواطنا ومواطنه خلال العام المنقضى 2022.

3 – بلغت نسبة المستهدف 224% من المستهدف العام حيث أن المستهدف العام 42 ألفا 721 دارسا ودارسة والمحقق 91 ألفا 196 دارسا ودارسة.

4 – أتاحت الهية العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فرع سوهاج فرص عمل ببرنامج محو الأمية من خلال الفصول حيث بلغ عدد فرص العمل لشباب الخريجين التي تم إتاحتها عام 2022 ما يقرب من 30 ألفا 261 فرصة عمل.

5 – بلغ أعداد من تم تاهيلهم للعمل في برامج محو الأمية حيث تعمل الهيئة على تأهيل شباب الخريجين في العمل في مجال محمو الأمية على مهارات تعليم الكبار وفى هذا الشأن تم تأهيل 1224 شابا بنسبة 100% من المستهدف تدريبهم.