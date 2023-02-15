محافظ بورسعيد يبحث التعاون مع رئيس غرفة التجارة والصناعة بأوزبكستان

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء، دوران وهابوف رئيس غرفة التجارة والصناعة بجمهورية أوزبكستان والوفد المرافق، وذلك فى إطار زيارة الوفد لمحافظة بورسعيد لبحث ومناقشة سبل التعاون بين الجانب المصرى والأوزباكستانى فى عدد من المجالات، وعلى رأسها قطاع الصناعة والاستثمار، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد سعدة رئيس الغرفة التجارية، ووعدد من رجال الأعمال والمستثمرين بمحافظة بورسعيد.

وفى بداية اللقاء، رحب محافظ بورسعيد بالجانب الاوزباكستانى، مؤكدا على ترحيبه بأول تعاون بين بورسعيد وجمهورية أوزباكستان، وتم عرض فيلما تسجيليا حول إنجازات محافظة بورسعيد، مستعرضا شرحا تضمن عرض مزايا الموقع الجغرافى لمحافظة بورسعيد، وعدد من المناطق الصناعية ببورسعيد ومساحتها وعدد المصانع بها وأنشطتها، وأكد محافظ بورسعيد خلال حديثه، أن الدولة المصرية حريصة على دعم عجلة التنمية وفتح ٱفاق صناعية متعددة توفر الٱلاف من فرص العمل لأبناء الدولة، فى إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية الصناعية بمصر، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى من خلال إنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية، تكون مجهَّزة بمصانع، تناسب مختلف نشاطات الصناعات وتماشيا مع الطفرة التى تستهدفها الدولة المصرية فى المجال الاقتصادى بالتوازى مع مختلف المجالات.

وأوضح محافظ بورسعيد أن المحافظة شهدت تنمية غير مسبوقة فى مجال الصناعة والاستثمار، وتخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الصناعية، ونعمل لتصبح مدينة صناعية من الطراز الأول، وإحدى أكبر المدن الصناعية فى الشرق الأوسط، لافتا أن المحافظة شهدت إقامة كيانات صناعية كبرى تقوم على صناعات تدخل لأول مرة بورسعيد وتساهم فى دعم السوق المحلى وزيادة التنافس الصناعى فضلا عن زيادة صادرات الدولة المصرية فى دول أوروبا والشرق الأوسط، مشيرا أن المحافظة لا تدخر جهدا فى دعم المستثمر الجاد لتحقيق مشروعات صناعية متنوعة تساهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى وتجعل بورسعيد من أهم المدن الصناعية.

واستعرض اللواء عادل الغضبان الكيانات الصناعية الموجودة ببورسعيد، منوها لعدد من النماذج الصناعية العملاقة ومنها مصانع كابسى للدهانات، والضفائر الكهربية، ومصانع إنتاج إطارات السيارات والملابس الجاهزة والنسيج والمواد الغذائية وغيرها، فضلا عن مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة، لافتا أن المصانع تنتج أجود وأفضل المنتجات، استكمالا لخطوات المحافظة الثابتة نحو التقدم الصناعى الاستثمارى

وتطرق محافظ بورسعيد إلى المزايا التى تتيحها المحافظة للمستثمر، كونها مدينة حرة ومعفاة من الجمارك، مما يتيح للمستثمر العمل بحرية، فضلا عن قانون حوافز الاستثمار الذى تتمتع به المحافظة، ومميزات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والأعمال اللوجيستية التى تشهدها، مشيرا إلى أهمية موانيء بورسعيد فى تسهيل عمليو تداول البضائع، مؤكدا أن قناة السويس يمر من خلالها اكثر من ١٣ ٪ من حجم التجارة العالمية، أى ما يقرب من مليار ونصف من حجم بضائع العالم

وأضاف أن بورسعيد حصلت على نصيب كبير من استثمارات الدولة لتعظيم الاستغلال الأمثل للموقع الاستراتيجى للمحافظة وجعلت منها واحدة من أهم مناطق الاستثمار فى العالم.. وتشهد فى الفترة الحالية إقبالاً كبيراً من شركات الاستثمار العالمية، لإقامة مشروعات صناعية عملاقة توفر الٱلاف من فرص العمل للشباب.

وخلال اللقاء، ناقش محافظ بورسعيد مع الجانب الأوزباكستانى، سبل التعاون فى مجال إقامة استثمارات بمحافظة بورسعيد، خاصة فى مجال الكابلات الكهربية، والبتروكيماويات، والجلود والنسيج، وغيرها من المجالات، وذلك فى إطار النهضة الصناعية الغير مسبوقة بمحافظة بورسعيد، فضلا عن مناقشة عددا من الجوانب المتعلقة باتفاقية التوأمة بين محافظة بورسعيد ومحافظة نمانجان بجمهورية اوزبكستان فى جميع القطاعات، فى إطار دعم العلاقات الوطيدة بين الجانب المصرى والاوزبكستانى.

ومن جانبه، وجه السيد /دوران وهابوف رئيس غرفة التجارة والصناعة بجمهورية أوزبكستان، الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مشيدا بإمكانات محافظة بورسعيد الصناعية والتى جعلتها محل أنظار العالم لإقامة استثمارات بها، مؤكدا على ترحيبه بالتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد فى عدد من المجالات، وبصفة خاصة قطاع الصناعة والاستيراد والتصدير.

واستعرض رئيس غرفة الصناعة والتجارة بجمهورية أوزباكستان، تقريرا حول أهم الأنشطة الصناعية لجمهورية أوزباكستان، والتى تتمثل بصفة خاصة فى مجال النسيج وأنتاج المبيدات والقطن والمواد الخام، فضلا عن استعراض امتيارات جمهورية اوزباكستان فى مجال الصناعة والتصدير، فضلا عن معدلات التصدير لعدد من الصناعات التى تنتجها الجمهورية.

وشهد نهاية اللقاء، تبادل الدروع بين محافظ بورسعيد ورئيس غرفة الصناعة والتجارة بجمهورية اوزباكستان.