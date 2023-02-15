محافظ المنوفية يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف التنفيذي للمشروع القومي للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرى مركزي أشمون والشهداء، للوقوف على آخر المستجدات وتقديم الدعم اللازم.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ محمد موسي، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، واللواء عمر إدريس مستشار المحافظ لشئون الوحدات المحلية، وممثلي الهيئة الهندسية، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، منسقى حياة كريمة، وعدد من الجهات المعنية، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن إجمالي عدد مشروعات مبادرة " حياة كريمة " بقرى مركزي أشمون والشهداء بلغ 1333 مشروع خدمي وتنموي بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بنسبة إنجاز تجاوزت الـ 80% ، شملت 879 مشروعًا بأشمون بنسبة تنفيذ 77% و( 454 مشروع بالشهداء بنسبة تنفيذ 85%.

وخلال الاجتماع ، تم استعراض نسب الإنجاز بكل قطاع على حدة ومنها قطاعات " الكهرباء ، الصرف الصحي ، مياه الشرب ، الصحة ، مشروعات سكن كريم ، المجمعات الخدمية والزراعية"، فضلا عن متابعة الموقف النهائي لاستلام عدد من المشروعات بقطاعات الصحة والشباب الرياضة والأبنية التعليمية ، ووجه المحافظ بالتنسيق التام مع دار الهندسة لتسريع وتيرة إجراءات الاستلام الابتدائي للمشروعات التي تم نهو الملاحظات بها.

وشدد محافظ المنوفية على أهمية توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لسرعة نهو كافة المشروعات الجاري تنفيذها، وتسليمها وفق التوقيتات المحددة ودخولها الخدمة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهاً بعقد اجتماع عاجل الأحد القادم لاستعراض موقف الأسواق والمواقف النموذجية الجاري تنفيذها ضمن أعمال المبادرة وتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز بها .