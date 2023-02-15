اليوم السابع
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محافظة الجيزة تحصد المركز الأول فى المؤشر الفرعى لبراءات الاختراع

الأربعاء، 15 فبراير 2023 12:19 ص
محافظة الجيزة تحصد المركز الأول فى المؤشر الفرعى لبراءات الاختراع تكريم محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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حصلت محافظة الجيزة على المركز الأول في فئة المؤشر الفرعي لبراءات الاختراع خلال فعاليات المؤتمر الدولى السابع للابتكار 2023، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وتستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة.

شهد المؤتمر الإعلان عن المحافظة الفائزة بعاصمة الابتكار لجمهورية مصر العربية لعام 2022، وتنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بحضور اللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد و الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والعلماء والمبتكرين وأصحاب الانجازات العلمية. 

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المؤتمر يعد انعكاسا للأهتمام الذي توليه الدولة بمختلف أجهزتها في دعم الابتكار وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وخلق مجتمع مبدع ومبتكر ومنتج من خلال سياسة متكاملة لدعم الابتكار والمعرفة والربط بين المعرفة ومخرجات الابتكار.

وعبر اللواء أحمد راشد عن بالغ سعادته لتقدير أكاديمية البحث العلمي لجهود محافظة الجيزة بمختلف أجهزتها فى تنفيذ دورها لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أهالى المحافظة.

وأشار أن معرض القاهرة الدولي للابتكار يشهد وجود عدد من الباحثين وطلاب الجامعات وتلاميذ المدارس، مشيرا إلى أنه بدون الإبداع والبحث العلمي لن يتم التغلب على الأزمات التي تواجهه الدولة والعالم أجمع.

يذكر أن محافظة الجيزة حصلت علي المركز الأول في عاصمة الابتكار خلال عامين 2017 و2019 إلى أن معرض القاهرة الدولي للابتكار شهد وجود لفيف من العلماء والمُبتكرين والمُخترعين والشركات الناشئة وأصحاب رأس المال الاستثماري ومنظمات التمويل من جميع أنحاء العالم؛ لعرض وتبادل خبراتهم وابتكاراتهم وأفكارهم.

 

تكريم محافظ الجيزة
تكريم محافظ الجيزة
 
معرض القاهرة الدولى السابع للابتكار
معرض القاهرة الدولى السابع للابتكار

 


محافظة الجيزة

براءات الاختراع

المؤتمر الدولى السابع للابتكار 2023



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