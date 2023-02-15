محاضرة توعوية بكلية التمريض جامعة كفر الشيخ ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات"

جاء ذلك بحضور الدكتور صباح أبو الفتوح، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هالة عبد الفتاح، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وأعضاء من الهئيتين الأكاديمية والإدارية وحضور طلاب من مختلف الفرق.

من ناحيته، أكد الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة تنظم محاضرات توعوية على مستوى كليات الجامعة في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات" وفي إطار المشاركة المجتمعية، وتنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، وتجنب مخاطرها، وحثهم على الابتعاد عن المخدرات، وتوضيح مدى الأضرار الصحية والنفسية والمادية والاجتماعية السلبية عليهم وعلى مستقبلهم، والتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وأوضح الدكتور سلام العربي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فرع كفرالشيخ التابع لمجلس الوزراء خلال المحاضرة أن "حملة أنت أقوى من المخدرات" تعمل على نصح وإرشاد الطلاب وتوعيتهم بخطورة ظاهرة الإدمان، والنتائج السلبية المترتبة عن التعاطي للفرد والمجتمع، وتأثيرها السلبي على الصحة العامة، وأن التعاون من خلال جامعة كفرالشيخ جاء تدعيم لدور الجامعة في حماية المجتمع، وحماية للطلاب ، وتقديم الوعي والوقاية.