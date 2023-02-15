مجلس مدينة بنى سويف يواجه مخالفات البناء بشوارع وأحياء المدينة.. اعرف التفاصيل

عقد هانى الجويلي رئيس مدينة بنى سويف اجتماعًا برؤساء مناطق المدينة، فى حضور الدكتورة أسماء مجدى نائب رئيس المركز لمتابعة سير العمل ورفع المخلفات أولًا بأول، وإزالة الإشغالات بشوارع كل منطقة على حدة، والمرور والمتابعة المستمرة لضبط والتصدى لمخالفات البناء، مؤكدًا على توجيهات المحافظ ببذل أقصى الجهود لتحسين كافة الخدمات للمواطنين فى مختلف المدن والأحياء والقرى، خاصة فيما يتماس بالخدمات اليومية.

كما تابع رئيس المركز أعمال رفع القمامة والمخلفات بشارع عبد السلام عارف وشارع صلاح سالم وطريق السادات وكورنيش النيل وميدان الأزهرى وشارع البشرى وشارع 23 يوليو وشارع 15 و16 بنى سويف الجديدة ومدخل مدينة الحرفيين، بجانب أعمال النظافة وجمع المخلفات المنزية بقرى بياض العرب وشريف باشا وإبشنا وبليفيا وباروط وتزمنت، وطريق إبشنا/ باها وطريق مصرف المحيط ومدخل قرية حاجر بنى سليمان والسعادنة والكوم الاحمر ونعيم وأبو سليم وأمام مخازن ومساكن أبوسليم.

وأشار رئيس المدينة إلى توجيهات المحافظ د. محمد هانى غنيم باتخاذ ما يلزم لعدم تكرار إلقاء المخلفات بالمكان بعد تنظيفه واتخاذ الإجراء القانونى والإدارى حيال المخالفين، وتحرير المحاضر البيئة اللازمة منعا لاستغلاله مرة أخرى لتجمع القمامة والمخلفات.

وفى سياق منفصل، قام اليوم اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد بالإِشراف على إيقاف أعمال بناءين مخالفين فى مدينة بنى سويف، وذلك خلال جولته، حيث وجه بالتحفظ على مواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن، كما أحال للتحقيق مسؤولى الاشغالات ورئيسى المنطقة الأول والثانية اللاتين بهما المخالفات، لتراخيهما فى رصد المخالفة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على استمرار تنفيذ جهود الدولة فى مواجهة مخالفات البناء، والتعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية بالبناء المخالف، من خلال تطبيق القانون والتعامل الفورى فى المهد مع أية مخالفات مستجدة والتى يتم رصدها عن طريق وحدة المتغيرات المكانية أو حملات مسؤولى الوحدات المحلية.