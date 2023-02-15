متهم يعترف بقتل صديقه والتخلص من جثته بمشاركة آخرين لخلافات مالية بالخانكة

كتب – أحمد عبد الهادى

اعترف 4 أشخاص بارتكاب واقعة ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بالعثور على جثة شخص مجهول ملقاة بالرمال بمنطقة مقابر أبوزعبل بدائرة المركز، وأقر أحدهم بوجود علاقة صداقة بالمجنى عليه ووجود خلافات مالية بينهما، وفى سبيل ذلك استدرجه لمسكنه وقام بارتكاب الواقعة بسلاح أبيض "سكين".

وعقب تيقنه من وفاته، استعان بباقى المتهمين لنقل الجثة باستخدام دراجة نارية "تروسيكل" لمكان العثور عليها، وتخلصوا من الأداة المستخدمة، وكذا متعلقات المجنى عليه (بكسر هاتفه لأجزاء وإلقائها بأماكن متفرقة وإضرام النيران بجهاز التابلت خاصته وأوراقه الثبوتية)، وأرشدوا عن (الأدوات المستخدمة - الدراجة النارية "التروسيكل") المستخدمين فـى الواقع.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من تحديد هوية المجنى عليه وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ( عدد 4 أشخاص- مقيمون بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم تم اتخاذ الإجراءات القانونية.