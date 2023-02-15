متحدث "الزراعة": 2.5 مليون طن إجمالى خامات الأعلاف المفرج عنها من الموانئ

إبراهيم حسان

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة ، أن الحكومة اتخذت خطوات جادة لمعالجة أزمة الأعلاف، وشهد الأسبوع الأخير الإفراج عن حوالى 199 ألف طن أعلاف ليصل الإجمالي حاليا لـ2.5 مليون طن خامات أعلاف تم الإفراج عنها من الموانئ.

وأضاف القرش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض التجار يستغلون الأزمة ويرفعون الأسعار على المواطن، كاشفا عن ضبط حالات إخفاء لأعلاف من بعض التجار.

وتابع محمد القرش: "مستمرون فى ضبط محتكرى الأعلاف ومن يرفعون أسعارها بدون مبرر، وعلى الجميع تحمل المسئولية في ضبط الأسعار، وتقوم الدولة بتحفيز المزارع بتقديم أسعار مناسبة للمحاصيل الزراعية، فضلا عن تنفيذ مشروعات عملاقة لتوفير فرص استثمارية".

وعن الإفراجات، قال متحدث الزراعة، إن الوزارة مستمرة في الإفراجات عن الأعلاف بالتنسيق بين البنك المركزى والجمارك للإفراج عن البضائع في الموانئ.

ومن جانبه، نفى الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، صدور أى تصريحات على لسانه، بشأن انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، في مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج يؤدى إلى خفض أسعار الدواجن، وعندما تتدخل الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج تنخفض الأسعار.