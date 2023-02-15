"قضايا المجتمع في ظل المتغيرات المعاصرة".. مؤتمر علمى بالفيوم اليوم

تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثلاثون بعنوان "قضايا المجتمع في ظل المتغيرات المعاصرة" والذى انظمه كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم

وقال الدكتور عماد عبد السلام المتحدث الرسمي لجامعة الفيوم في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن المؤتمر يعقد في الفترة من: 15 إلى 16 فبراير 2023 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية، وتبدأ فعاليات الجلسة الافتتاحية الساعه العاشرة صباحا.

ولفت عبد السلام إلى أن محاور المؤتمر تدور حول منظمات الخدمة الاجتماعية والمجتمع المدني علاقة تفاعلية ومنظمات المجتمع المدني تصوراتها واسهاماتها واشكاليات التنمية المستدامة

ويتضمن المؤتمر عدة جلسات، حيث تناقش الجلسة الأولى قضايا تعليم الخدمة الاجتماعية والتحول الرقمي، والثانية سياسة التحول الرقمي، والثالثة قضايا ومشكلات الأسرة المعاصرة، بينما تناقش الجلسة الرابعة التغييرات البيئية "تحديات وتوجيهات" والخامسة الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية ورقمنه الرعاية الاجتماعية، والسادسة قضايا التحول الرقمي ومهنة الخدمة الاجتماعية، والسابعة قضايا التحول الرقمي ومهنة الخدمة الاجتماعية

وكشف عن عقد حلقات حوارية، بحضور 8 من أساتذة الخدمة الاجتماعية والمجتمع المدني، و7 جلسات علمية بـ 52 ورقة عمل، بمشاركة 69 من أساتذة الخدمة الاجتماعية بمصر والعالم العربي خاصة دول السعودية وعمان والسودان والعراق والجزائر، وسيقدم خلاله 30 بحثًا علميًا