اليوم السابع
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قافلة مجمع البحوث الإسلامية تواصل نشاطها بكفر الشيخ لنشر صحيح الدين.. صور

الأربعاء، 15 فبراير 2023 03:47 م
قافلة مجمع البحوث الإسلامية تواصل نشاطها بكفر الشيخ لنشر صحيح الدين.. صور جانب من القافلة
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهدت المدارس والمعاهد وقصور الثقافة ومراكز الشباب والمكتبات العامة بعدد من مدن محافظة كفر الشيخ، قافلة دعوية من الأزهر الشريف، برعاية الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف ومتابعة الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود الهوارى، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدينى بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عادل عبد الصمد يوسف، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ.

 

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بدور الأزهر الشريف فى تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الوسطية والاعتدال، ومحاربة الأفكار الهدامة، موجهًا بفتح جميع الأبواب أمام القوافل الدعوية، والتى تأتى تنفيذًا لاستراتيجية الأزهر الشريف ورسالته السامية فى الحفاظ على الوعى المجتمعى وحماية القيم المجتمعية والأخلاقية، والحفاظ على المجتمع المصرى من كل محاولات العبث بأمنه واستقراره.

 

وأضاف الدكتور عادل عبد الصمد، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، أن القافلة تقوم بنشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والأخذ بأيدى الشباب وتبصيرهم بالمخاطر المعاصرة؛ وذلك من خلال ندوات فى المدارس، والمعاهد، وقصر الثقافة، ومراكز الشرطة، ومراكز الشباب. وذلك للعبور بالمجتمع إلى بر الأمان، وحثهم على التحلى بالأخلاق الحميدة، كما تتعرض القافلة الدعوية للحديث عن مكانة الوطن، وواجب الدفاع عنه، والتحذير من الشائعات، وذلك حفاظًا على أمن واستقرار مصرنا الحبيبة.

 

أعمال القافلة (1)
 

 

أعمال القافلة (2)
 

 

 

أعمال القافلة (3)
 

 

 

جانب من أعمال القافلة (1)
 

 

 

جانب من أعمال القافلة (2)
 

 

 

جانب من أعمال القافلة (3)
 

 


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