قافلة طبية مجانية لدعم المرضى غير القادرين بـ 6 قرى فى أسوان

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسوان بالتعاون مع جمعية الأورمان، قافلة طبية بمستشفى أسوان الجامعى استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد 116 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرى غرب سهيل و الشعبية و ابوالريش قبلى و السيل الريفي بمركز أسوان، وقريتي كوم امبو قبلى والإصلاح مركز كوم امبو فى محافظة أسوان .

وأعلن محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، ان تنظيم القافلة جاء في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الاهلى التنموي، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجأ، مؤكدأ ان القافلة قامت على مدار اليوم حيث تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

وثمن يوسف دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكدأ أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.