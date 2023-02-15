فوضى "الأجسام الطائرة" تربك أمريكا.. مسئول: يمكن أن تكون "بالونات إعلانية"

كتبت: نهال أبو السعود

قال جون كيربى المتحدث باسم مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض، إن أجهزة المخابرات لديها تفسير بشأن الأجسام الطائرة الثلاثة التي تم إسقاطها خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تعتقد أنها ربما تكون مجرد بالونات مرتبطة ببعض الأغراض التجارية أو الاعلانية غير الضارة.

ووفقا لشبكة ايه بي سي، قال كيربي للصحفيين إن الولايات المتحدة مازالت غير قادرة على تسميتها بأي شيء آخر غير "الأشياء الطائرة" في هذه المرحلة، مضيفا أن المسئولين لديهم ارتياح لاستبعاد الأشياء التي تخص الحكومة الأمريكية.

تأتي تصريحات كيربي بعد حالة من الجدل شهدتها الولايات المتحدة ، حيث قال مسئول عسكري قبل يومين إن السلطات لا تستبعد فرضية أن تكون الاجسام الطائرة قادمة من الفضاء ، وهي التصريحات التي نفتها متحدثة البيت الأبيض ، كارين جاين بيير بشكل ساخر .

وقال كيربي: "نحن نسميهم أشياء لأن هذا أفضل وصف لدينا الآن"، وأضاف إن الأجسام سقطت في مواقع بعيدة جدًا وقد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى الحطام ، لكننا وحدنا نجمعها ونحللها.

وأسقطت الطائرات المقاتلة الأمريكية الأجسام التي كانت تحلق فوق ألاسكا وكندا والمياه قبالة ميشيجان أيام الجمعة والسبت والأحد، وجاءت تلك العمليات بعد أقل من أسبوع من تحليق منطاد تجسس صيني فوق الولايات المتحدة لعدة أيام قبل أن يتم اسقاطه فوق المحيط الأطلسي.

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع لويد أوستن أن الولايات المتحدة لم تكن قادرة على استعادة الأشياء لأنها في "منطقة وعرة" وقال خلال مؤتمر صحفي في بروكسل ببلجيكا حيث التقى مع حلفاء الناتو قبل الذكرى السنوية الأولى لغزو روسيا لأوكرانيا: "سنحصل عليهم في النهاية. سيستغرق الأمر بعض الوقت لاستعادتها".

وقال وزير الدفاع إن الضربة الصاروخية الأولى التي أسقطت الجسم فوق بحيرة هورون يوم الأحد أخطأت، وتابع: "أخطأت الطلقة الأولى ، وأصابت الطلقة الثانية" ، مضيفًا أن الصاروخ الأول "سقط في الماء دون أذى".

وقال: "نحن حريصون للغاية على التأكد من أن تلك الطلقات آمنة" ، كما أوضح بالتفصيل بعض عمليات صنع القرار وراء عمليات الاسقاط، وأضاف: "هذه هي التوجيهات من الرئيس: أسقطها ، وتأكد من تقليل الأضرار الجانبية إلى الحد الأدنى ، ونحافظ على سلامة الشعب الأمريكي."