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فصل التيار الكهربائى عن 13 منطقة بالعريش لتجديد محطة كهرباء المساعيد

الأربعاء، 15 فبراير 2023 03:40 م
فصل التيار الكهربائى عن 13 منطقة بالعريش لتجديد محطة كهرباء المساعيد قطع الكهرباء -أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم الأربعاء فى بيان، أنه تقرر فصل التيار الكهربائى عن 13 منطقة غرب مدينة العريش لتجديد محطة كهرباء المساعيد المغذية لها.

 

وأوضح البيان، أنه تقرر فصل الكهرباء من اليوم الأربعاء 15 فبراير، حتى السبت القادم 18 فبراير، من الساعة 8 صباحا، حتى الساعة 8  مساءا، لتجديد محطة كهرباء المساعيد.

 

وأوضح البيان أن المناطق التى سيتم قطع الكهرباء عنها هى حى المساعيد بالكامل والمنطقة الصناعية بالمساعيد وحى الشوربجى وقرية الزهور وشارع الفاتح وشارع اسيوط وحى الزهور بالكامل ومنطقة الخزان العالى و شاليهات المحافظة وحى العبيدات وحى الدهيشة وقرية الشاطئ وشارع العشرينى.

 

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