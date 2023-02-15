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عقوبة العروض الوهمية بالأوكازيون الشتوى 2023 تتراوح بين 50 ألف جنيه و2 مليون

الأربعاء، 15 فبراير 2023 04:54 م
عقوبة العروض الوهمية بالأوكازيون الشتوى 2023 تتراوح بين 50 ألف جنيه و2 مليون الأوكازيون الشتوي - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في تلقى طلبات المحلات التجارية للمشاركة الأوكازيون الشتوي 2023 ،حيث يستمر لمدة شهر في مختلف المحافظات لتخفيض أسعار المنتجات.
 

"اليوم السابع" يعرض تقريرا معلوماتيا حول كيفية  مواجهة العروض الوهمية خلال فترة الأوكازيون الشتوي  2023.

تنظيم حملات رقابية على المحلات والمولات التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوي

مجموعات عمل من وزارة التموين لمتابعة  كافة الجهات المشاركة في عروض تخفيض الاسعار

يقوم موظفو جهاز حماية المستهلك ممن  يحملون صفة الضبطية القضائية بتحرير محاضر للمحلات التي تعلن  عن عروض وهمية للتخفيضات.

غرامات التخفيضات الوهمية للأوكازيون الشتوي 2023  تتراوح من 50 ألف  تصل إلى 2 مليون جنيه

يمكن للمواطنين الإبلاغ عن المحلات التي  تقدم عروضا وهمية بالاتصال بجهاز حماية المستهلك على رقم  19588 من أى خط أرضى.

وبدأت وزارة التموين ممثلة فى قطاع التجارة الداخلية فى إصدار نشرات توعوية وإرسالها إلى المديريات بشأن توعية المستهلك خلال شرائه فى فترة الأوكازيون الشتوى 2023 للاستفادة من عروض تخفيضات الأسعار منها التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية والحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها، موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، كذلك مشاهدة المنتجات "الملابس" بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها وأنه فى حالة وجود لون المنتج باهت، فإنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجارى.

وتجوب  سيارات الضبطية القضائية بجهاز حماية المستهلك  الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوى للتأكد من جدية العروض المعلن عنها والتصدى لأى مخالفات، كما أن المحلات التى ستشارك فى الأوكازيون الشتوى 2023، لهم الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يتم تحرير محاضر إحالتها إلى النيابة.

 


التموين

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عروض الاوكازيون

التخفيضات الوهمية بالاوكازيون الشتوى

اليوم السابع بلس



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