طلاب جامعة الوادي الجديد يشاركون فى البرنامج التدريبي لإعداد القائد العربي

شاركت جامعة الوادى الجديد بوفد من طلبة وطالبات كليات الجامعة فى البرنامج التدريبي لإعداد القائد العربي بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية بمحافظة الأقصر وذلك باشتراك طلاب الجامعات العربية من 16 دولة عربية بالإضافة إلى طلاب الجامعات المصرية بهدف إعداد القيادات العربية لكى يكونوا سفراء فى جامعاتهم ومن ثم بلادهم، وذلك من خلال تنوع المحاضرات خلال البرنامج لتحقيق التنمية المستدامة.

ويسهم هذا البرنامج التدريبي لتعليم الطلاب المشاركين الالتزام والتمسك بالصواب والحفاظ على المعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمجتمعية والابتعاد عن الفكر المتطرف الهدام ومحاربة الشائعات، ونشر السلام المجتمعى داخل البلدان العربية، وتدعيم قيم المواطنة.

وقال أحمد عثمان مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة، فى بيان له، إن البرنامج تضمن العديد من المحاضرات منها الشباب والتدريب، ودور طلاب الجامعات العربية فى مواجهة الإرهاب والتطرف الدولي، وأخرى عن مصر المكان والمكانة، ورؤية وزارة الشباب مصر 2030، ومحاضرة بعنوان الأمن القومي المصري وارتباطه بالأمن القومي العربي، وعمل نموذج محاكاة إتحاد الجامعات العربية، بالإضافة إلي بعض الزيارات السياحية لأهم معالم مدينة الأقصر.

وفى سياق متصل تفقد الدكتور حسن عبد اللطيف، نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب سير امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية ، حيث رافقه فى الجولة الدكتور ماهر زنقور عميد كلية التربية، واطمأن على سير إنتظام الامتحانات واستقرار أدائها ومدى توافقها مع المنهج المقرر للطلاب مؤكداً على ضرورة توافر المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان وانضباطها.