طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار متفرقة ومائل للبرودة والصغرى 10 درجات "صور"

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة تزداد شدتها على أنحاء متفرقة من المحافظة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، وتسجل درجة الحرارة العظمى 16والصغرى 10 درجات.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا باردا فى الصباح الباكر، مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تغزر أحيانا على بعض المناطق، وفرص أمطار متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية قد تغزر أحيانا على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على شمال الصعيد.

كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، وفرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 09، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 06، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.



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