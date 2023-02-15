اليوم السابع
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طريقة واحدة لتخفيض 60% من استهلاك المياه.. تعرف عليها

الأربعاء، 15 فبراير 2023 05:00 ص
طريقة واحدة لتخفيض 60% من استهلاك المياه.. تعرف عليها ترشيد استهلاك المياه
كتبت - مرام محمد

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تعد القطع الموفرة إحدى آليات ترشيد استهلاك المياه، حيث يساهم الاعتماد عليها فى تقليل كمية المياه المستخدمة وبالتالى توفير قيمة الاستهلاك بفاتورة المياه لما يقرب من 60% من خلال الانتقال إلى الشريحة الأقل محاسبة فى الاستهلاك دون التأثير على ضغط المياه، بحسب ما أكدته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن القطع الموفرة تتميز بقدرتها على توفير الاستهلاك وتقليل الفقد، دون التأثير على كمية تدفق المياه، كما أنها تعد أحدث تكنولوجيا لإنتاج ضغط المياه، ومصنوعة من مواد وخامات آمنة "صديقة للبيئة"، مما يكسبها قوة تحمل عالية، فضلا عن سهولة فكها وتركيبها وعدم قابليتها للانسداد.

وتفعل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جميع قنوات التواصل مع المواطنين للاستعلام وحجز وشراء القطع الموفرة أو الاستعلام عن أى استفسار يخص خدمات المياه والصرف الصحي، من خلال الخط ساخن 125 من أى تليفون أرضى أو الاتصال من خلال الهاتف المحمول على رقم 01280733990، والواتس اب على رقم 01206179891، والصفحة الرسمية للشركة، وتطبيق الهاتف المحمول وتطبيق قراءتى المجانى، وبرنامج CMS  الإلكترونى.

ووجهت "الشركة" عدد من النصائح للمواطنين تساعدهم على ترشيد الاستهلاك وتقليل قيمة فواتير المياه، وذلك على النحو الآتي:

1- إغلاق صنبور المياه في حالة عدم احتياجه عند غسيل الأسنان أو الحلاقة و غيرها، وعند الاستخدام يفضل عدم فتحه على آخره.

2- تركيب القطع الموفرة لتقليل كمية المياه المستهلكة، حيث تتميز بقدرتها على توفير الاستهلاك وتقليل الفقد، دون التأثير على كمية تدفق المياه.

3- الفحص الدوري لأدوات السباكة للكشف عن التسريبات وإصلاحها.

4- وضع مياه في الغلاية تبعًا للحاجة فلا تملء الغلاية من أجل كوب واحد.

5- لا تملأ حوض الاستحمام بل استخدم الدش.

6- تأكد أن السيفون لا يسرب الماء، وتجنب سحب السيفون بلا داعي.


القطع الموفرة

توفير المياه

تقليل الاستهلاك

فواتير المياه

مياه الشرب

عدادات المياه



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