ضبط 3 أطنان أرز داخل مخزن سرى قبل بيعها بالسوق السوداء في دمياط

تمكنت مديرية التموين بدمياط، من ضبط كميات من الأرز داخل مخزن سري، وذلك لإعادة بيعها بالسوق السوداء أعلى من الأسعار المقررة.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار الجهود المبذولة من قبل المحافظة لمواجهة أى محاولة لاحتكار السلع والمضاربة فى أسعارها بالأسواق، والتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة، والإعلان عنها أمام المواطنين.

وكانت محافظ دمياط قد تلقت تقريرًا جاء حول ما أسفرت عنه الحملة المنفذة مؤخرًا، والتى تم تكليف إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بها للتحقق من البلاغ الوارد بشأن وجود مخزن مخالف بمنطقة عزبة اللحم التابعة لمركز دمياط يتم تخزين الأرز به بالمخالفة، وقيام مخبز طباقى بمدينة دمياط بتخزين دقيق مدعم.

وتبين خلال الحملة تخزين كمية 2830 كيلو من الأرز كان يتم إعدادها للبيع بالاسواق السوداء، إضافة إلي ضبط 100 كيلو دقيق بالمخبز ، وقد قامت الحملة بمصادرة تلك الكميات وتحرير المحاضر حيال تلك المخالفات، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

من جانبه أكد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أن المديرية تسعي من خلال تنفيذ تلك الحملات لضبط الأسواق، بالتنسيق بين مديرية التموين وكافة الجهات المعنية، ومواجهة كافة المخالفات بمنتهى الحسم في الإطار الذي ينظمه القانون.

وأضاف وكيل تموين دمياط، أن معارض أهلا رمضان تانى كخطوة لطرح السلع أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مشيرا إلى وجود لجان لمتابعة طرح السلع والإعلان عن أسعارها أمام الجمهور.