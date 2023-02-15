ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب هواتف آيفون حول جسده

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد حسن أحمد الحكش مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب القادمين من الإمارات على رحلة طيران الخطوط الإماراتية القادمة من دبي، اشتبه جورج صفوت مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكه، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد جمال الدين مأمور الفحص وطاهر محمود خفاجي فتلاحظ وجود كثافات متماثلة داخل حقائب الراكب.

وبالعرض على أحمد حمد محمود البسيوني وعمرو عطيه الدسوقي مديرى إدارة الحركة تم تكليف أحمد خيري وسامي نبيل مأموري الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، وتفتيشه ذاتياً فتبين وجود غيار داخلي ملفوف كحزام علي وسط الراكب أسفل الملابس التي يرتديها، بفتحه تم العثور علي 12 هاتف محمول ماركة ايفون.

وقرر الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 10 لسنة 2023.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.