ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية من الحشيش والهروين فى زراعات قنا

ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قوص جنوب محافظة قنا، تاجر مخدرات، بحوزته كمية من مخدر الحشيش والهيروين وسلاح نارى، داخل زراعات بقرية العيايشا بقوص.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا يفيد تمكن قوة أمنية برئاسة رئيس مباحث قنا، من ضبط أحمد، ع، ك، 23 عاما، عاطل وشديد الخطورة، بعد مطاردته فى الزراعات، وبحوزته كميات كبيرة من مخدر الحشيش والهيروين، وسلاح نارى وذخيرة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

فى سياق منفصل، كان قد لقى رضيع مصرعه، بعد سقوطه من سلم المنزل، فى قرية جراجوس التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا يفيد مصرع طفل رضيع سقط من سلم منزل، فى قرية جراجوس التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفي.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من العثور على جثة طفلة داخل ترعة فى مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من مرفق الإسعاف يفيد العثور على جثة طفلة داخل ترعة المعرى بمركز قوص، وتبين العثور على جثة طفلة تدعى فاطمة أحمد زاهر، 7 أعوام، داخل ترعة المعرى فى مركز قوص.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتى كلفت وحدة المباحث بالتحرى حول الواقعة، وكشف ملابساتها.