صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ1315 حالة فى قرية نقطة نجم بمركز مطاى

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.



أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية نقطة نجم التابعة لمركز مطاى خلال يومى 13 و14 من فبراير الجارى، حيث تم الكشف الطبى على 1315 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.



ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على عدد 224 حالة جراحة، 363 حالة أطفال، عدد 200 باطنة، عدد 70 نساء، عدد 79 اسنان، 59 قلب، عدد 130 جلدية، و105 أنف وأذن، وعدد 85 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لعدد 87 مترددا، و11 حالة موجات صوتية و3 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 94 مترددا، وخلع اسنان لعدد 15حالة بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى عدد 9 حالات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 117 مترددا، وذلك من خلال 13 عيادة متنقلة.