صحة المنيا: تحرير 331 محضرًا للمنشآت الغذائية المخالفة خلال يناير الماضي



من جانبه ، قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا إن الادارة العامة للطب الوقائي" ادارة مراقبة الاغذية" نفذت مرورا ً على 623 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها وذلك خلال حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية ، على مدار شهر يناير الماضى ، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 331 محضر للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية ومحاضر اخرى و ضبط 9 منشآت تعمل بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت .



أوضح الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي أنه تم سحب 522 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك ، بالإضافة إلى إعدام 877 كيلو اغذية مختلفة و 50 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وتم ضبط 2000 لتر حليب طازج لوجود تغير فى الخواص الطبيعية ، إلى جانب استخراج 1455 شهادة صحية .