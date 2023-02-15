شيفرون توقع مذكرة تفاهم مع مصر بشأن إدارة انبعاثات الميثان

كتبت -مروة الغول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن إزالة الكربون يعد عنصراً أساسياً في استراتيجية الوزارة وفقاً لتأثيره القوى على الاحتباس الحرارى، وأن خفض انبعاثات الميثان يعد أحد المكاسب السريعة لدعم المناخ إيجابياً، وأنه تم وضع اولوية لخفض انبعاثات الميثان من قطاع البترول والغاز المصرى، وفقاً لرؤية مصر وانضمامها لتعهد الميثان العالمي.

وجاء ذلك تعقيباً على توقيع مذكرة التفاهم للتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن إدارة انبعاثات الميثان.

وأضاف أن الوزارة تبنى على النجاحات التى تحققت خلال يوم إزالة الكربون أثناء قمه المناخ Cop27 ستواصل تعاونها مع شركائنا الاستراتيجين مثل شيفرون لزياده الدعم ودعم القدرات بهدف خفض الانبعاثات الضارة لخفض البصمة الكربونية لمواردنا الهيدروكربونية.

وأكد كلاى نيف رئيس شركة شيفرون العالميه لشئون البحث والاستكشاف العالمي أن شيفرون تؤمن بأن إزالة الكربون من صناعتنا يعد خطوة هامة لمواجهة التغير المناخي ولذلك فإن التعاون والتكامل هام وأمر حتمي، فنحن نعمل منذ العام الماضي مع وزارة البترول والثروة المعدنية علي اتفاقية تتعلق بتطوير ودعم أفضل الممارسات الخاصة بخفض الميثان، وأضاف أننا ندرك أهمية البرامج التى تدعم العاملين بقطاع البترول للتوسع في مهاراتهم والمعرفة والتقدم في إدارة انبعاثات الميثان وبالتالي دعم استراتيجية قطاع الطاقة المصري في أزالة الكربون.

وأضاف أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، تدعم خارطة الطريق بشأن خفض انبعاثات الميثان التي تم إطلاقها خلال يوم إزالة الكاربون بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ الذي استضافته مصر نوفمبر الماضي مما يتماشى مع انضمام مصر لمبادرة "التعهد العالمي للميثان"

واشتملت مذكرة التفاهم على دراسة جولات وورش العمل التي يقوم بها العاملون بوزارة البترول والثروة المعدنية والتسهيلات التابعة لشركة شيفرون بالولايات المتحدة ودول أخرى وذلك من اجل بناء الخبرات اللازمة بتكنولوجيا التي تساهم في خفض انبعاثات الميثان بالإضافة إلى الإجراءات التي تساهم في التطوير الفعال لمشروعات خفض انبعاثات الكربون.

وتطمح شركة شيفرون أن تصبح الرائدة عالمياً في مجال خفض انبعاثات الميثان وتسعى جاهدة في اتخاذ خطوات جادة للوصول إلى هذا الهدف حيف استطاعت خفض الانبعاثات بنسبة 50% منذ عام 2016.

ويمتد تاريخ تعاون شركة شيفرون في مصر منذ عام 1937 وامتد الآن في كافة مجالات صناعة البترول والغاز.