اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 فبراير 2023 11:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

شهادة من تحت الأنقاض.. أم سورية تروى قصة نجاتها وأبنائها من الزلزال المدمر

الأربعاء، 15 فبراير 2023 10:16 ص
شهادة من تحت الأنقاض.. أم سورية تروى قصة نجاتها وأبنائها من الزلزال المدمر آثار الزلزال
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عندما شعرت بأول هزة أرضية من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا الأسبوع الماضي، أيقظت أم كنعان أطفالها الثلاثة ونقلتهم إلى خزانة ملابس صغيرة في غرفة نومها ليلوذوا بها جميعا مع مجموعة من الصور والوثائق العائلية.

وسوى الزلزال مبناهم السكني بمدينة جبلة السورية الساحلية بالأرض، مما أدى إلى مقتل جميع جيرانهم تقريبا. ونجت الأم وأطفالها الثلاثة، الذين كانت شقتهم في الطابق الرابع، ومعهم حقيبة ذكرياتهم الثمينة.

كانت أم كنعان وطفلتها الصغيرة مندستين داخل مساحة في الخزانة لا يزيد عرضها على متر واحد، بينما كانت ابنتها الكبرى وابنها الثالث في زاوية بين الخزانة وسريرها، مستخدمين الوسائد لحماية نفسيهما عندما انهار المبنى.

وحسب "رويترز" قالت الأم إنها ظلت مصدومة وتتساءل: "معقولة البناية اتهدت؟ هل هذا حلم؟" ثم حاولت التحرك ولم تستطع. وأضافت إن "قدرة إلهية" جعلتها تترك هذه المساحة الصغيرة داخل خزانتها خاوية.

وكانت الأم وأطفالها محاصرين تحت الأنقاض، وطلبوا المساعدة من رجال الإنقاذ الذين أزالوا الحطام من فوقهم.

وقالت "حاولوا سحب السطح عن الخزانة والحمد لله طلعوا الولاد بخير وطلعوني أنا والصغيرة بخير"، مضيفة أنها ظلت ممسكة بالحقيبة وأخرجتها معها.

وتحول منزل أم كنعان إلى أنقاض، ودُمر كل أثاثهم وممتلكاتهم، فاتجهوا إلى منزل أحد الأقارب ومعهم حقيبة الذكريات؛ آخر ممتلكاتهم.

وذكرت أم كنعان أنها شعرت بعدم الارتياح في الساعات التي سبقت الزلزال، فأعدت الحقيبة في اليوم السابق، وملأتها بشهادات الأسرة وبطاقات الهوية وشهادة زواجها، فضلا عن ألبومات الصور والمقاطع المصورة لحفل زواجها.

وقالت -وهي تقاوم دموعها وتتصفح "ألبوم الصور" وتخرج "ألبوم فيديو" لحفل زفافها- إنها كانت تعيش في هذا المنزل منذ نحو 8 سنوات، ولم تفكر مطلقا في تخزين الأشياء بهذه الطريقة من قبل.

وتذكّرت اللحظة التي خرجت فيها من تحت الأنقاض بحقيبة، قالت إنها شعرت "بالنصر".

وأضافت "أكتر من هيك ما كان بدي عن جد. هاي الذكريات بتعني لي كل شيء".

 


زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة