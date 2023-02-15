اليوم السابع
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سقط داخل القاعة.. مصرع عريس أثناء زفافه بقنا

الأربعاء، 15 فبراير 2023 09:43 م
سقط داخل القاعة.. مصرع عريس أثناء زفافه بقنا جثة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى عريس مصرعه، وأصيبت زوجته، اليوم الأربعاء، بعد  سقوطه من رافعة داخل قاعة أفراح بمنطقة حوض 10بمدينة قنا.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارا، يفيد ورود بلاغ مصرع عريس وإصابة زوجته داخل قاعة أفراح بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا، وأسفر الحادث عن مصرع محمد حسني، وإصابة زوجته، مقيمان بمنطقة الحميدات بمدينة قنا، إثر سقوط  رافعة مخصصة لرفع العرسان داخل قاعة أفراح بقنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقله إلي المستشفي.
 
تم نقل الجثة والمصابة إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

مصرع عريس

مصرع عريس بقنا

محافظة قنا

منطقة حوض ١٠

إسعاف قنا

امن قنا



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