وأضاف المركز - حسبما ذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية - أن الزلزال وقع تحت مضيق كوك الذي يفصل بين الجزر الشمالية والجنوبية على عمق 74 كيلومترا (50 ميلا).