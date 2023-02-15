رصف 156 شارعا بجميع أحياء محافظة الإسكندرية بإجمالى تكلفة 136 مليون جنيه

شهدت محافظة الإسكندرية جهود للأجهزة التنفيذية، فى مجال رصف الطرق غير الممهدة وإعادة الشئ لأصله فى بعض الأحياء بإعادة رصف الطرق بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية، وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرًا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

وشهدت محافظة الإسكندرية، الانتهاء من رصف 156شارعا بجميع أحياء المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية المخصصة لرصف الطرق خلال عام 2022، وذلك بإجمالى تكلفة 136 مليونا و714 ألف جنيه.

يأتي ذلك في إطار اهتمام المحافظة برصف الشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، حيث قامت مديرية الطرق والنقل بترميم وإعادة الشيء لأصله لـ 258 شارع بإجمالي أطوال تصل إلى 23.59 كم في 9 أحياء، كما تم الانتهاء من رصف الشوارع في 3 أحياء (عامرية أول- عامرية ثان- غرب) بنسبة إنجاز 100%، وتم الانتهاء من رصف الشوارع بأحياء العجمي وشرق بنسبة 95%، مضيفا أنه تم الانتهاء من رصف شوارع حي منتزه ثان بنسبة إنجاز تصل إلى 90%، أما عن حي وسط فقد بلغت نسبة إنجاز أعمال الرصف به 80%، وفي أحياء منتزه أول والجمرك بلغت نسبة رصف الشوارع بهما 65% و60%، مؤكدا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل جاهدة لتحقيق مطالب المواطنين والاستجابة لشكواهم، وخاصة فيما يتعلق بتطوير شبكة الطرق والعمل على رفع كفاءتها وترميم الشوارع المتهالكة.



رصف الطرق



رصف الطرق



رصف الطرق



رصف الطرق بالإسكندرية



رصف الطرق بالإسكندرية