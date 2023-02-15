رصف وإحلال طرق داخلية بالوادى الجديد بتكلفة 90 مليون جنيه

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الطرق والنقل بالوادى الجديد عن تنفيذ أعمال رصف شوارع داخلية بمدينة الخارجة بتكلفة تصل إلى حوالى 90 مليون جنيه ضمن خطة قطاع الطرق بالمحافظة والتى تضمنت تأهيل ورفع كفاءة طريق البرمودي أمام محطة السكة الحديد بالخارجة بطول 3 كم، وذلك بتكلفة تقدر بنحو 9 ملايين جنيه، كما يجرى تنفيذ أعمال رصف حي المروة وشارع الرحمة بالخارجة، لتيسير حركة المواطنين واستعادة المظهر الحضاري للأحياء، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسرعة رصف وإعادة تأهيل الطرق الداخلية بالأحياء والمناطق التي تم الانتهاء من توصيل خدمة الغاز الطبيعي إليها.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ميدان طلعت ضرغام، وبدء رصف شارع النبوي المهندس لتيسير الحركة المرورية، وسرعة تسليم أراضي تعويضات منطقة درب السندادية للمواطنين، ودهان واجهات المنازل وتشجير محيط مسجد إبراهيم شكري بمنطقة القلقان، وسرعة البدء في أعمال إنشاء مسجد ميتالكو.

وكانت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الواداى الجديد أعلنت عن الانتهاء من تنفيذ خطة الرصف بتكلفة اجمالية 83 مليون جنيه في مراكز " الخارجة – باريس – بلاط – الداخلة"، بإجمالى 34.5 كيلو متر كما جرى الانتهاء من رصف 4 كم في مركز باريس وذلك في مدينة باريس ومدخل منطقة " أرض الملك" بتكلفة اجمالية 11 مليون جنيه.

وقال المهندس محسن مغربي، مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة إنه تم أيضا الانتهاء من رصف 12 كم في مركز الداخلة بواقع 2 كم في قرية المعصرة و2 كم في قرية أسمنت، و1 كم بقرية الشيخ مفتاح و7 كم في مدينة "موط" بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه.

وأكد مغربي، أن المديرية أنهت ضمن خطتها رصف 5 كم في مدينة بلاط بتكلفة اجمالية 12 مليون جنيه، ورصف 13.5 كم طرق وشوارع في مركز الخارجة بواقع 4.5 كم في قرية ناصر الثورة و6 كم في 3 قرى بواقع 2 كم في كل قرية هم قرى " بولاق – المنيرة – صنعاء"، مشيرا إلى تنفيذ أعمال رصف شوارع وطرق داخلية في مدينة الخارجة وضواحيها بطول 3 كم بتكلفة إجمالية للمركز وقراه 30 مليون جنيه.

كما بحث المحافظ مع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، موقف مشروعات تطوير المناطق غير المخططة الجاري تنفيذها بالمحافظة حاليا بتمويل من الصندوق، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما بمقر الصندوق.

وأكد الزملوط أن اللقاء تناول دعم استكمال تطوير منطقة السبط البحري وتوصيل الصرف الصحي بمنطقة عين البرج بالخارجة بتكلفة 6 مليون جنيه، وبحث خطة تطوير منطقة موط القديمة واستغلالها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية للمواطنين، كما تم استعراض إجراءات الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير منطقة بلاط الإسلامية.