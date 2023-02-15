رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية يبحث التعاون مع مدير برنامج أصدقاء كوريا

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور محمد محمود خضر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية Yerin Park مدير برنامج أصدقاء كوريا حول العالم لبحث التعاون المشترك بحضور الدكتور جان هنرى حنا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة غادة طوسون مدير مركز ربط الجامعة بالصناعة.

وخلال اللقاء تم مناقشة سبل تعزيز العمل التطوعي من خلال برنامج التطوع (أصدقاء كوريا حول العالم)، حيث تم دراسة إمكانية العمل به واستقبال متطوعين من كوريا الجنوبية ومناقشة أنشطة البرنامج في مصر، والفوائد الناتجة عنه، ومناقشة عملية التقديم وإيفاد المتطوعين من كوريا الجنوبية، كما تم بحث إمكانية تعزيز تفعيل مركز تعليم اللغة الكورية للطلاب والمجتمع المحيط.

كما تم استعراض احتياجات الجامعة لعقد دورات في الحاسب الآلي، وبناءً على المناقشات تم عمل استطلاع رأي لمعرفة احتياجات الطلاب الخاصة ببرامج الحاسب الآلي لوضع برامج التدريب المناسبة لهم، كما تم مناقشة عقد تدريبات خاصة باللغة الكورية للطلاب والعاملين بالجامعة والمجتمع السويفي بشكل عام.

وأشاد الدكتور خضر بالتعاون مع الجانب الكوري، مؤكدًا حرصه على مد جسور التعاون العلمي بين جامعة بنى سويف التكنولوجية والشركاء الكوريين بهدف تأسيس قاعدة قوية تساهم في إعداد جيل من التكنولوجيين الأكفاء المؤهلين للالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولى.