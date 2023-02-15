اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 فبراير 2023 06:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلتقى وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك

الأربعاء، 15 فبراير 2023 05:26 م
رئيس الوزراء يلتقى وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء،  وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك.
 
 
ووكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فى مقر الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي أشار في مستهله إلى أبرز الفعاليات الرئاسية التي شهدها هذا الأسبوع، حيث تناول مخرجات مؤتمر القدس رفيع المستوى الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة الرئيس الفلسطيني، وعاهل الأردن، وأمين عام جامعة الدول العربية، ورؤساء وفود الدول الأعضاء بالجامعة، لافتاً إلى أن الرئيس أكد أمام المؤتمر موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، بالتشديد على أنها ذات أولوية لدى مصر والعرب، وأن الجهود ستتواصل من أجل التهدئة والإعمار ودعم صمود الشعب الفلسطيني.
 

 


المستثمرين الاتراك

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

مصر وتركيا

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة