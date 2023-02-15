رئيس الوزراء يكلف المالية بتوفير حافز للموظفين مع بدء النقل للعاصمة الإدارية

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فى مقر الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي أشار في مستهله إلى أبرز الفعاليات الرئاسية التي شهدها هذا الأسبوع، حيث تناول مخرجات مؤتمر القدس رفيع المستوى الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة الرئيس الفلسطيني، وعاهل الأردن، وأمين عام جامعة الدول العربية، ورؤساء وفود الدول الأعضاء بالجامعة، لافتاً إلى أن الرئيس أكد أمام المؤتمر موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، بالتشديد على أنها ذات أولوية لدى مصر والعرب، وأن الجهود ستتواصل من أجل التهدئة والإعمار ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، الترتيبات المتعلقة بالإعداد والتجهيز للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أهمية قيام الجهات الـ 14 الجاهزة للإنتقال في المرحلة الأولى، باتخاذ اللازم نحو التجهيز لانتقال العاملين بها إلى مقراتها بالحي الحكومي اعتباراً من أول مارس القادم، مستعرضا 14 وزارة وجهة جاهزة للنقل بداية مارس، وما سيتبعها من وزارات وجهات أخرى على التوالى.

وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء وزير النقل بتكثيف الدور الإعلامي لتعريف الموظفين المنتقلين إلى العاصمة بكافة التفاصيل المتعلقة بمنظومة النقل إلى الحي الحكومي، كما كلف وزير المالية بتوفير حافز الانتقال للموظفين بجهات المرحلة الأولى مع بدء عملية النقل.