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رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات

الأربعاء، 15 فبراير 2023 02:29 م
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات.
 
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فى مقر الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي أشار في مستهله إلى أبرز الفعاليات الرئاسية التي شهدها هذا الأسبوع، حيث تناول مخرجات مؤتمر القدس رفيع المستوى الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة الرئيس الفلسطيني، وعاهل الأردن، وأمين عام جامعة الدول العربية، ورؤساء وفود الدول الأعضاء بالجامعة، لافتاً إلى أن الرئيس أكد أمام المؤتمر موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، بالتشديد على أنها ذات أولوية لدى مصر والعرب، وأن الجهود ستتواصل من أجل التهدئة والإعمار ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

الأعلى لصناعة السيارات

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

اليوم السابع بلس



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