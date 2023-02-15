رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يشهد افتتاح دورة تدريبية للمعلمين لرفع كفائتهم

شهد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية ، وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، دورة التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات المقامة تحت إشراف إدارة التدريب بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورعاية قيادات الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب ووكيل الأزهر الشريف محمد الضوينى ورئيس القطاع الدكتور أيمن عبد الغنى.

وتأتى الدورة التدريبية فى إطار الاهتمام بعقد دورات تدريبية بالشراكة مع جميع المؤسسات المعنية بالدولة، وذلك لرفع مستوى جميع العاملين بالأزهر الشريف ولصالح النهوض بالعملية التعليمية، حضر الدورة عدد من المحاضرين من وزارة الاتصالات، وتحت رعاية أمين عزام مدير إدارة التدريب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وإسماعيل أنور مدير العلاقات العامة، ونادرة إبراهيم موجه عام الحاسب الآلى وإدارة الكمبيوتر، ومحمد سعد مسئول الأمن بالمنطقة.

وفى سياق آخر، تفقد رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية معهد عمر الفاروق بأبو تلات الأزهرى للوقوف على آخر التطورات بعد انتهاء أعمال الترميمات استكمالا لعملية المتابعة المستمرة والاستعدادات التى تجرى على قدما وساق لاستقبال الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022/2023.

وتابع انتهاء أعمال الترميم الشامل للمعهد وتسليمه لإدارة المعهد وتجهيز المعهد بكافة الأدوات والمقاعد، ووجه بالمتابعة المستمرة من شيخ المعهد وإزالة جميع المياه المتراكمة فوق المبانى والتأكيد على إجراءات الأمن والسلامة حفاظاً على سلامة جميع الطلبة خصوصاً مع استمرار موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها محافظة الإسكندرية رافقه أحمد البرجى مدير التعليم الثانوى واسماعيل أنور مدير العلاقات العامة.