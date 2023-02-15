اليوم السابع
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رئيس الكنيسة الأسقفية يفتتح سنودس إقليم الإسكندرية لعام 2023

الأربعاء، 15 فبراير 2023 05:33 م
رئيس الكنيسة الأسقفية يفتتح سنودس إقليم الإسكندرية لعام 2023 سنودس إقليم الإسكندرية لعام 2023
كتب: محمد الأحمدى

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افتتح الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية اليوم الأربعاء، سنودس الإقليم لعام 2023 وهو السنودس الأول للإقليم منذ تدشينه عام 2020، بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك والمستمر لمدة 3 أيام.

 

وبدأ اليوم بصلوات القداس الإلهى من المطران المساعد أنطونى بول باللغة الإنجليزية والذى تضمن قراءات من الكتاب المقدس .

 

واستعرض رئيس الأساقفة فى الجلسة الأولى تقارير الأعوام الماضية من إقليم الإسكندرية من أبروشيات القرن الإفريقى وشمال إفريقيا وجامبيلا والسنودس المحلى، كما قدم عرضًا عن المؤسسات المجتمعية التابعة للكنيسة وأخبارها وإنجازاتها، وتبعته جلسات لمناقشة رؤية للسنودس ومقترحات لمستقبل للإقليم.


الكنيسه الاسقفيه

سنودس النيل

الكتاب المقدس



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