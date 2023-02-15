اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 فبراير 2023 02:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيسة وزراء اسكتلندا تعلن الاستقالة على الهواء وتكشف أسباب القرار

الأربعاء، 15 فبراير 2023 01:20 م
رئيسة وزراء اسكتلندا تعلن الاستقالة على الهواء وتكشف أسباب القرار رئيسة وزراء اسكتلندا
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت نيكولا ستورجون رئيسة وزراء إسكتلندا الاستقالة من منصبها فى مؤتمر صحفى على الهواء، مبينة أسباب القرار.

وقالت ستورجون: كنت رئيسة وزراء اسكتلندا منذ 8 سنوات، وعملت كنائب منذ 8 سنوات أيضا، ولكن نعرف أن هذه المناصب صعبة جدا، ولكن أنا إنسانة وكوني إمراة انضممت إلى الحكومة فى 2007 كان أولاد أختي اطفالا، ومع تنحيتي يحتفلون بعيدهم الـ 15، وهذا سيجعلنى أمضى معهم وقت أطول".

وأضافت: تخليت عن كل شئ من أجل المنصب، ولكن لن أستطيع أن استمر فى ذلك بعدما أثر علي وعلى كل الموجودين حولى".

 

 


رئيسة وزراء اسكتلندا

استقالة رئيسة وزراء اسكتلندا

بريطانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة