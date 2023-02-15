رئيسة وزراء اسكتلندا تعلن الاستقالة على الهواء وتكشف أسباب القرار

كتب سمير حسنى

أعلنت نيكولا ستورجون رئيسة وزراء إسكتلندا الاستقالة من منصبها فى مؤتمر صحفى على الهواء، مبينة أسباب القرار.

وقالت ستورجون: كنت رئيسة وزراء اسكتلندا منذ 8 سنوات، وعملت كنائب منذ 8 سنوات أيضا، ولكن نعرف أن هذه المناصب صعبة جدا، ولكن أنا إنسانة وكوني إمراة انضممت إلى الحكومة فى 2007 كان أولاد أختي اطفالا، ومع تنحيتي يحتفلون بعيدهم الـ 15، وهذا سيجعلنى أمضى معهم وقت أطول".

وأضافت: تخليت عن كل شئ من أجل المنصب، ولكن لن أستطيع أن استمر فى ذلك بعدما أثر علي وعلى كل الموجودين حولى".