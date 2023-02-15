دراسة: تناول القرفة يحسن وظائف المخ.. 4 طرق لإضافتها ضمن نظامك الغذائى

كتبت ميرفت رشاد

أكدت دراسة جديدة نشرت في مجلة Nutritional Neuroscience ، أن للقرفة خصائص معينة تساعد في تعزيز العمليات المعرفية مثل الذاكرة والتعلم، كما أنها تساعد في تعزيز صحة الدماغ ، بالإضافة أن القرفة مليئة بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات والفيروسات التي تساعد على تعزيز المناعة بشكل عام، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

القرفة تحسن وظائف المخ



وجدت العديد من الدراسات في جميع أنحاء العالم أدلة على آثاره الإيجابية على الوزن ومستويات السكر في الدم وصحة القلب وغير ذلك، بالإضافة إلى كل هذه الفوائد ، وجدت الدراسة الجديدة أن بعض العناصر الغذائية الموجودة في التوابل يمكن أن تكون مفيدة أيضًا في تعزيز ذاكرتنا أيضًا، ووجدوا أن المكونات الموجودة في حمض القرفة - حمض الأوجينول وسينامالديهيد - لها تأثير إيجابي على وظائف الدماغ البشري.

أجرى الباحثون دراستين، ركزتا على تأثيرات استهلاك القرفة لدى الشباب والبالغين المصابين بمرض السكر، والذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، طُلب من المجموعة الأولى مضغ "علكة القرفة"، المجموعة الثانية من الأشخاص ، أي البالغين المصابين بمرض السكر ، طُلب منهم تناول "2 جرام من الخبز الأبيض مع القرفة".

أظهرت نتائج الدراسة: شهدت المجموعة الأولى من المشاركين (الشباب) تحسنًا في الوظيفة الإدراكية والذاكرة، عانت المجموعة الأولى من المشاركين أيضًا من انخفاض أعراض القلق، المجموعة الثانية من المشاركين (مرضى ما قبل السكري) كان لديهم تغيير طفيف أو معدوم في الوظيفة المعرفية.

استنتج الباحثون أن القرفة ومركباتها لها تأثير مفيد على الإدراك والتعلم، بالنظر إلى كل ذلك ، قم بتضمين القرفة في نظامك الغذائي اليومي للاستمتاع بفوائدها على أكمل وجه، وتذكر دائمًا أن الاعتدال هو المفتاح.

إليك طرق لإدراج القرفة في نظامك الغذائي:



ماء القرفة:يمكنك عمل ماء الديتوكس بالقرفة وتناوله في الصباح الباكر. كل ما عليك فعله هو نقع نصف بوصة من عود القرفة في كوب من الماء ، بين عشية وضحاها وشربها في صباح اليوم التالي

شاي القرفة:

أولئك الذين يبدأون يومهم بالماء الساخن يمكنهم إضافة نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة إلى الماء أثناء الغليان، تغلى على نار متوسطة لمدة 5-7 دقائق ، ثم تصفى وتشرب .

استبدال السكر:

القرفة مُحلي طبيعي هذا يعني أنه يمكنك إضافة مسحوق القرفة إلى حلوياتك بدلاً من السكر لجعلها لذيذة ورائعة في نفس الوقت.

كتوابل:

ربما يكون هذا هو الشكل الأكثر شيوعًا لاستهلاك القرفة.