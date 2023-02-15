خارجية أرمينيا: فتح معبر مع تركيا للمرة الأولى منذ 30 عاما

كتب سمير حسنى

أعلن أرارات ميرزويان، وزير الخارجية الأرمني، فتح معبر بين أرمينيا وتركيا للمرة الأولى منذ 30 عامًا، معربًا عن استعداد بلاده الكامل إلى إعادة تطبيع العلاقات مع أنقرة في أقرب وقت.

وأعرب وزير خارجية أرمينيا في مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التركي، عن تضامن بلاده الكامل مع تركيا في بعد الزلزال القوي الذى تعرضت له البلاد الأسبوع الماضى.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأربعاء، انتهاء تقييم 40% من المباني المتضررة في مناطق الزلزال، كاشفا عن أن 50% من المباني المتضررة في أنطاكيا سيتم هدمها بسبب عدم صلاحيتها.

شدد سليمان صويلو في مؤتمر صحفي، بثته قناة القاهرة الإخبارية، على محاسبة جميع المسؤولين عن انهيار المباني، مشيرا إلى أنه ما زال هناك أحياء يتم إخراجهم من تحت الأنقاض وهذا يرفع أملنا في إنقاذ المزيد من الأشخاص.

وعرضت القناة تقريرا عن مواصلة فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض بتركيا وسوريا.

وذكر التقرير: «مع تراجع الآمال في العثور على ناجين تحت ركام وأنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا، وطال مساحات شاسعة من شمال سوريا، أنهت بعض فرق الإنقاذ الأجنبية مهامها في رفع الأنقاض».