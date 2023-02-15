"حياة كريمة" ترسم البسمة على طلاب قرى المنشية بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

يقدم "اليوم السابع" ألبوم مصور للمدارس الجديدة التى تم تنفيذها وصيانتها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" لتخدم أبناء قرى المنشية التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وتدخل الخدمة بالتزامن مع الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الحالى 2022 / 2023.

وأكد محمود حسين، رئيس الوحدة المحلية لقرى المنشية، لـ"اليوم السابع"، أن قرى المنشية البالغ عددها نحو 22 قرية ونجع وكفور، كادت أن تشبه الـ"مدينة" من كثرة الخدمات التى توفرت فيها بعد دخول المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذ العديد من المشروعات التى تغطى شتى القطاعات ومناحى الحياة المختلفة من خدمات حكومية وبنية تحتية فى الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز الطبيعى، بجانب قطاعات الصحة والتعليم وغيرها.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لقرى المنشية أن قطاع التعليم يمثل النصيب الأكبر من مشروعات المبادرة الرئاسية، بعد أن تم إحلال وتجديد 11 مدرسة مختلفة المراحل، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة ثانوية جديدة، بهدف خدمة العملية التعليمية وتخفيف العبء على كاهل أولياء الأمور وطلاب هذه المدارس، موضحاً بأن المدارس الجديدة هى إنشاء مدرسة ثانوى عام بالمنشية الجديدة وتم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100%، وانطلقت فيها الدراسة، بجانب إحلال وتجديد مدارس "مجمع المنشية الابتدائية بالمنشية الجديدة، والمنشية الجديدة الابتدائية، والمنشية قبلى الإعدادية بالمنشية الجديدة، وأبورواى والمنشية بحرى، والكمبيل والسلسلة بحرى الابتدائية، والسلسلة المحطة الإعدادية، والمنشية شرق الابتدائية، بالإضافة إلى مدرستين بالمنشية الجديدة"، وجميعها تم الانتهاء منهم بنسبة تنفيذ 100% وتم دخولها للخدمة واستقبال الطلاب.

من جانبهم عبر طلاب وأولياء أمور تلاميذ وطلاب مدارس قرى المنشية عن سعادتهم بالمدارس الجديدة المطورة، خاصة أنها جاءت لتخفف المعاناة التى كان يعيشها الطلاب والطالبات بسبب بُعد المسافة في التعليم الثانوى وتكدس الطلاب داخل الفصول بباقى المراحل التعليمية.